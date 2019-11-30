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РИА Новости

Аль Пачино объяснил, почему Хоффа часто ест мороженое в "Ирландце"

03:44 30.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк68-й Венецианский международный кинофестиваль
68-й Венецианский международный кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Аль Пачино, сыгравший в "Ирландце" Джимми Хоффу, который исчез при загадочных обстоятельствах, объяснил, почему в кадре его персонаж трижды ест мороженое с сиропом, сообщает Entertainment Weekly.
Он уточнил, что Хоффе был необходим какой-то физический недостаток, учитывая, что тот всегда вел исключительно здоровый образ жизни.
"Должно у него было быть что-то такое. Он не пил и не курил. Но любил мороженое. Для него это была возможность взять паузу, подумать и спокойно посидеть. По крайней мере, я так считал", — рассказал Аль Пачино.
На вопрос издания о том, как сам Пачино относится к эту десерту, тот ответил: "Мне никогда не бывает плохо от мороженого. Я слишком его люблю. Думаю, в фильме был все же какой-то йогурт. Я предпочитаю настоящее".
В основе "Ирландца" вызвавшая много споров книга Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома", и в ней есть об этой слабости Хоффы, но в более официальных биографиях нет сведений на этот счет. Однако в некоторых газетных публикациях указывается, что Хоффа был "исключительным чистюлей", но при этом регулярно приглашал членов семьи и коллег поесть мороженое, так что, скорее всего, он действительно был к нему неравнодушен.
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