Аль Пачино объяснил, почему Хоффа часто ест мороженое в "Ирландце"

"Должно у него было быть что-то такое. Он не пил и не курил. Но любил мороженое. Для него это была возможность взять паузу, подумать и спокойно посидеть. По крайней мере, я так считал", — рассказал Аль Пачино.

На вопрос издания о том, как сам Пачино относится к эту десерту, тот ответил: "Мне никогда не бывает плохо от мороженого. Я слишком его люблю. Думаю, в фильме был все же какой-то йогурт. Я предпочитаю настоящее".

В основе "Ирландца" вызвавшая много споров книга Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома", и в ней есть об этой слабости Хоффы, но в более официальных биографиях нет сведений на этот счет. Однако в некоторых газетных публикациях указывается, что Хоффа был "исключительным чистюлей", но при этом регулярно приглашал членов семьи и коллег поесть мороженое, так что, скорее всего, он действительно был к нему неравнодушен.