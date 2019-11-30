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РИА Новости

Качество дорог в Калининграде теперь под контролем автолаборатории

08:00 30.11.2019 (обновлено: 08:01 30.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Для быстрой оценки качества дорог у Калининградской области появилась собственная передвижная лаборатория. Автомобиль умеет измерять уклон и ровность дорожного полотна, а также другие важные характеристики.

Лаборатория полностью готова к эксплуатации, оборудование исправно, операторы прошли специальное обучение. Кроме того, в перспективе планируем создать цифровую карту дорог региона, так называемый цифровой двойник дороги, где также сможем использовать данные диагностической машины", – приводят на сайте региона слова министра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Дятловой.

Главная задача новой техники – экспресс-контроль дорожных работ. Лаборатория применяется при паспортизации, диагностике, приемке в эксплуатацию, техническом надзоре, а также разработке проектов реконструкции автомобильных дорог.
Автомобиль умеет считать коэффициент сцепления дорожного покрытия, а также длину участка дороги с привязкой к GPS-координатам.
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Хорошие новостиКалининградская область
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