Качество дорог в Калининграде теперь под контролем автолаборатории

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Для быстрой оценки качества дорог у Калининградской области появилась собственная передвижная лаборатория. Автомобиль умеет измерять уклон и ровность дорожного полотна, а также другие важные характеристики.
Лаборатория полностью готова к эксплуатации, оборудование исправно, операторы прошли специальное обучение. Кроме того, в перспективе планируем создать цифровую карту дорог региона, так называемый цифровой двойник дороги, где также сможем использовать данные диагностической машины", – приводят на сайте региона слова министра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Дятловой.
Главная задача новой техники – экспресс-контроль дорожных работ. Лаборатория применяется при паспортизации, диагностике, приемке в эксплуатацию, техническом надзоре, а также разработке проектов реконструкции автомобильных дорог.
Автомобиль умеет считать коэффициент сцепления дорожного покрытия, а также длину участка дороги с привязкой к GPS-координатам.