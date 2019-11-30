Качество дорог в Калининграде теперь под контролем автолаборатории

Лаборатория полностью готова к эксплуатации, оборудование исправно, операторы прошли специальное обучение. Кроме того, в перспективе планируем создать цифровую карту дорог региона, так называемый цифровой двойник дороги, где также сможем использовать данные диагностической машины", – приводят на сайте региона слова министра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Дятловой.