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РИА Новости

В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel

00:50 30.11.2019
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© 20th Century Fox, 2005Кадр из фильма "Фантастическая четверка"
Кадр из фильма Фантастическая четверка
© 20th Century Fox, 2005
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной MCU, сообщает портал We Got This Covered.
Им станет Франклин Ричардс, сын Рида Ричардса и Сьюзан Шторм. По своей силе он превосходит не только Халка и Тора, но и космических существ Marvel.
Его родители попали в облучение, и быстро стало понятно, что радиация не только превратила Франклина в мутанта, но и дала ему способность управлять энергией.
Уже в юном возрасте он мог создавать карманные вселенные, изменять пространство и время и осуществлять контроль над жизнью и памятью людей вокруг.
Есть сведения о том, что этот персонаж может появиться и в других фильмах киновселенной.
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