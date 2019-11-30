В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной MCU, . В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной MCU, сообщает портал We Got This Covered.

Им станет Франклин Ричардс, сын Рида Ричардса и Сьюзан Шторм. По своей силе он превосходит не только Халка и Тора, но и космических существ Marvel.

Его родители попали в облучение, и быстро стало понятно, что радиация не только превратила Франклина в мутанта, но и дала ему способность управлять энергией.

Уже в юном возрасте он мог создавать карманные вселенные, изменять пространство и время и осуществлять контроль над жизнью и памятью людей вокруг.