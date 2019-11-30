Сергей Лазарев рассказал о работе над альбомом "Это я"

"Эту композицию для меня написали Рома Кенга и Антон Кох. Когда я услышал ее в первый раз, то не мог сдержать эмоций. Это было 100% попадание. Уже тогда я понял, как назову свой альбом, и уже тогда родилась в голове концепция и идея обложки. Так бывает, что одна песня дает направление будущей работе длиною в год", — рассказал Лазарев.