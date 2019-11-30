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РИА Новости

Сергей Лазарев рассказал о работе над альбомом "Это я"

10:50 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский певец Серегй Лазарев представил альбом "Это я". В инстаграме музыкант рассказал, что над шестым сольником ему было работать тяжелее всего.
"Этот альбом забрал у меня много сил и эмоций. Самый тяжелый в записи и выпуске", — написал исполнитель.
Заглавной песней стал одноименный трек, который, по словам Сергея, дал направление для дальнейшей работы.

"Эту композицию для меня написали Рома Кенга и Антон Кох. Когда я услышал ее в первый раз, то не мог сдержать эмоций. Это было 100% попадание. Уже тогда я понял, как назову свой альбом, и уже тогда родилась в голове концепция и идея обложки. Так бывает, что одна песня дает направление будущей работе длиною в год", — рассказал Лазарев.

Как и обещал певец, в трек-лист также вошла композиция в стиле 90-х "Бонни и Клайд". Ожидалось, что песня будет представлена в альбоме "Я не боюсь" (был опубликован в августе этого года, — Прим.ред.), но это не получилось сделать.
Всего в студийник "Это я" попало 11 композиций, которые можно послушать на музыкальных платформах.
Больше всего поклонникам понравились песни "Это я," "Снег в океане" и "Бонни и Клайд".
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