Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T15:26Z
https://ria.ru/20191025/1560222550.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155930/21/1559302119_0:207:2906:1842_1036x0_80_0_0_f178f1c2ac9bf464654971bd63bba536.jpg
РИА Новости
Культура

Сергей Лазарев представил новую песню "Бонни и Клайд"

15:26 25.10.2019
204
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев представил новую песню в стиле 90-х "Бонни и Клайд", о чем рассказал подписчикам в Инстаграме.
Трек должен был войти в последний альбом Лазарева "Я не боюсь", который певец представил в августе этого года, но это не получилось. Теперь, по словам певца, сингл войдет во вторую часть пластинки, более лиричную, релиз которой объявлен в ноябре.

"Я решил выпустить эту песню отдельным синглом сейчас, когда еще свежи впечатления от альбома "Я не боюсь". У этой пластинки огромное количество слушателей, и я уверен, что "Бонни и Клайд" тоже вам понравится", — написал Лазарев.

"Бонни и Клайд" уже можно прослушать на многих стриминговых сервисах, включая ITunes и Яндекс.Музыку.
Ольга Бузова и Полина Гагарина
11 октября, 14:01Культура
Гагарина и Бузова одновременно выпустили треки про несчастную любовь
201003
КультураМузыкаНовости культурыСергей ЛазаревИнстаграм
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников
Новый плацкартный вагон модели 61-4516
Название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Угрозы жизни пострадавшим при стрельбе в части в Забайкалье нет
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России выступили за скорейшее возобновление переговоров США и талибов
Полицейский
В Забайкалье задержали расстрелявшего сослуживцев военного
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в Донбассе
Новый плацкартный вагон
В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове возбудили дело после смерти пожилой женщины в больнице
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Названы вероятные причины нападения военного в Забайкалье на сослуживцев
Полиция
В Нижнем Новгороде проверяют ролик блогера, надевшего полицейскую форму
Президент РФ Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Малайзии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния