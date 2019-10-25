Сергей Лазарев представил новую песню "Бонни и Клайд"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев представил новую песню в стиле 90-х "Бонни и Клайд", о чем рассказал подписчикам в Инстаграме.
Трек должен был войти в последний альбом Лазарева "Я не боюсь", который певец представил в августе этого года, но это не получилось. Теперь, по словам певца, сингл войдет во вторую часть пластинки, более лиричную, релиз которой объявлен в ноябре.
"Я решил выпустить эту песню отдельным синглом сейчас, когда еще свежи впечатления от альбома "Я не боюсь". У этой пластинки огромное количество слушателей, и я уверен, что "Бонни и Клайд" тоже вам понравится", — написал Лазарев.
"Бонни и Клайд" уже можно прослушать на многих стриминговых сервисах, включая ITunes и Яндекс.Музыку.