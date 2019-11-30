Российские туристы рассказали об отношении к поездкам с животными

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2020 году туристы будут чаще путешествовать с домашними питомцами, сообщили РИА Новости в Booking.com со ссылкой на данные опроса 22 тысяч человек, в том числе и тысячи россиян.

Компания провела исследование среди взрослых респондентов, которые совершили или планируют совершить поездку в течение 21 месяцев.

Согласно опросу, 80 процентов владельцев домашних животных из России считают своих питомцев полноправными членами семьи. 42 процента признают, что в компании, например, со своей кошкой или собакой, они получили бы больше удовольствия от путешествия.

Почти треть (32 процента) опрошенных из России утверждают, что в следующем году они будут выбирать те направления, куда можно поехать со своим пушистым другом.