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РИА Новости

Российские туристы рассказали об отношении к поездкам с животными

15:17 30.11.2019
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© Depositphotos / vvvitaКошка играет в снегу
Кошка играет в снегу
© Depositphotos / vvvita
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2020 году туристы будут чаще путешествовать с домашними питомцами, сообщили РИА Новости в Booking.com со ссылкой на данные опроса 22 тысяч человек, в том числе и тысячи россиян.
Компания провела исследование среди взрослых респондентов, которые совершили или планируют совершить поездку в течение 21 месяцев.
Согласно опросу, 80 процентов владельцев домашних животных из России считают своих питомцев полноправными членами семьи. 42 процента признают, что в компании, например, со своей кошкой или собакой, они получили бы больше удовольствия от путешествия.
Почти треть (32 процента) опрошенных из России утверждают, что в следующем году они будут выбирать те направления, куда можно поехать со своим пушистым другом.
Респонденты также рассказали, какие удобства необходимы в отеле для комфортного отдыха с животным. Для 48 процентов опрошенных важно, чтобы было достаточно места и питомцы могли бегать и играть. Ветеринарные услуги отметили 40 процентов, теплую и дружелюбную атмосферу – 27 процентов. Каждый десятый уверен, что в гостинице должен быть организован досуг для домашних животных, а 30 процентов признались, что им необходима возможность нанять человека, который посидит с питомцем или будет его выгуливать.
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21 февраля 2018, 09:00Туризм
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