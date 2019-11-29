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РИА Новости

Полиция в Гааге ищет свидетелей нападения на торговой улице

23:45 29.11.2019
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© AP Photo / Phil NijhuisНападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
© AP Photo / Phil Nijhuis
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
ГААГА (Нидерланды), 29 ноя - РИА Новости. Полиция нидерландского города Гаага, где вечером в пятницу неизвестный напал с ножом на людей, просит возможных свидетелей нападения предоставить информацию правоохранителям.
"Три человека получили ранения в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт. Вы видели что-то, связанное с инцидентом, или у вас есть какие-то изображения с камер? Сообщите об этом по номеру 0900-8844", - говорится в сообщении в официальном аккаунте полиции Гааги в сети Twitter.
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В другом сообщении в этом же аккаунте говорится, что правоохранители продолжают работу в связи с происшествием и сообщат дополнительную информацию как только это станет возможным.
Ранее полиция сообщила, что в результате инцидента пострадали три человека.
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