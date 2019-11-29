Полиция в Гааге ищет свидетелей нападения на торговой улице

ГААГА (Нидерланды), 29 ноя - РИА Новости. Полиция нидерландского города Гаага, где вечером в пятницу неизвестный напал с ножом на людей, просит возможных свидетелей нападения предоставить информацию правоохранителям.
"Три человека получили ранения в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт. Вы видели что-то, связанное с инцидентом, или у вас есть какие-то изображения с камер? Сообщите об этом по номеру 0900-8844", - говорится в сообщении в официальном аккаунте полиции Гааги в сети Twitter.
В другом сообщении в этом же аккаунте говорится, что правоохранители продолжают работу в связи с происшествием и сообщат дополнительную информацию как только это станет возможным.
Ранее полиция сообщила, что в результате инцидента пострадали три человека.