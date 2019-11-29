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РИА Новости

Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту

23:42 29.11.2019 (обновлено: 23:43 29.11.2019)
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© РИА НовостиОбстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
© РИА Новости
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших при нападении на Лондонском мосту скончались, заявила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.
"Подозреваемый, который был застрелен полицией, а также двое пострадавших, погибли. Троим пострадавшим оказана помощь в больнице", - сказала Дик на пресс-конференции в пятницу вечером.
По данным полиции, в середине дня 29 ноября неизвестный напал с ножом на прохожих, но был застрелен прибывшими полицейскими. Сообщалось о пяти раненых. Мотивы нападавшего неизвестны, Скотленд-Ярд рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом.
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По словам главы полиции, первое нападение произошло на северном берегу Темзы, затем преступник двинулся по мосту на южный берег, но был скручен прохожими. Полиция прибыла на место происшествия через пять минут.
Дик поблагодарила тех, кто обезвредил и удерживал до приезда полиции злоумышленника.
"Поддержка граждан помогла нам больше, чем можно представить... В ближайшие дни вооруженная и невооруженная полиция будет патрулировать улицы Лондона. Следователи будут работать день и ночь над расследованием. Мы будем пытаться понять, что действительно произошло и кто мог быть к этому причастным", - сказала Дик.
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