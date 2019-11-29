Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту

"Подозреваемый, который был застрелен полицией, а также двое пострадавших, погибли. Троим пострадавшим оказана помощь в больнице", - сказала Дик на пресс-конференции в пятницу вечером.

По данным полиции, в середине дня 29 ноября неизвестный напал с ножом на прохожих, но был застрелен прибывшими полицейскими. Сообщалось о пяти раненых. Мотивы нападавшего неизвестны, Скотленд-Ярд рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом.

По словам главы полиции, первое нападение произошло на северном берегу Темзы, затем преступник двинулся по мосту на южный берег, но был скручен прохожими. Полиция прибыла на место происшествия через пять минут.

Дик поблагодарила тех, кто обезвредил и удерживал до приезда полиции злоумышленника.