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РИА Новости

Посольство выясняет, есть ли россияне на задержанном в Портленде судне

23:41 29.11.2019 (обновлено: 00:02 30.11.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании выясняет, есть ли россияне на борту задержанного в Портленде нигерийского судна.
Как ранее сообщало Агентство по мореходству и охране побережья, судно под флагом Нигерии было задержано в начале недели после того, как его отбуксировали в порт Портленда после проблем с энергоснабжением. Судну было предписано оставаться в порту до момента, пока не будет "достигнуто полное соответствие требованиям, предъявляемым к торговым судам". Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек.
"В посольство поступила информация о том, что судно "Джирех" под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter.
Во вторник, 26 ноября, корабль посетили представители агентства, британской пограничной службы и медицинской службы порта. До этого судно заходило в порт на острове Гернси, где представители Красного Креста с 13 по 23 ноября передавали команде продовольствие и теплую одежду. По заявлению местных властей, команда корабля просила разрешения встать на стоянку в порту до окончания зимы, однако в этом было отказано из-за недостатка места.
"Пограничная служба совместно с полицией графства Дорсет расследует обстоятельства инцидента вокруг данного корабля в порту Портленда", - заявил журналистам ранее представитель МВД Великобритании.
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ВеликобританияПортлендРоссияВ мире
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