Посольство выясняет, есть ли россияне на задержанном в Портленде судне

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании выясняет, есть ли россияне на борту задержанного в Портленде нигерийского судна.

Как ранее сообщало Агентство по мореходству и охране побережья, судно под флагом Нигерии было задержано в начале недели после того, как его отбуксировали в порт Портленда после проблем с энергоснабжением. Судну было предписано оставаться в порту до момента, пока не будет "достигнуто полное соответствие требованиям, предъявляемым к торговым судам". Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек.

В Посольство поступила информация о том, что судно «Джирех» под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента. pic.twitter.com/2kiGVrDjgc — Посольство России (@RussianEmbassyR) 29 listopada 2019

"В посольство поступила информация о том, что судно "Джирех" под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter

Во вторник, 26 ноября, корабль посетили представители агентства, британской пограничной службы и медицинской службы порта. До этого судно заходило в порт на острове Гернси, где представители Красного Креста с 13 по 23 ноября передавали команде продовольствие и теплую одежду. По заявлению местных властей, команда корабля просила разрешения встать на стоянку в порту до окончания зимы, однако в этом было отказано из-за недостатка места.