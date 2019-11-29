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РИА Новости

Парламент ДНР принял закон о госгранице

23:38 29.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВосстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская"
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице.
Согласно документу, границы ДНР будут установлены в пределе Донецкой области.
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В пятницу законопроект рассмотрели на очередной пленарном заседании республики, его приняли в двух чтениях.
"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", - заявил председатель Народного совета Владимир Бидевка.
До урегулирования конфликта между Киевом и ДНР ее граница будет проходить по линии соприкосновения.
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Также Бидевка отметил, что принятый документ не противоречит Минским соглашениям. Он вступит в силу после подписания руководителем республики ДНР Денисом Пушилиным.

"Закон абсолютно логичен"

Пушилин, комментируя принятия закон, заявил, что он не является новшеством и не противоречит Минским соглашениям.
Принятие законопроекта он назвал планомерной законотворческой деятельностью. По его словам, в работе таможенной и пограничной службы появились определенные пробелы, на устранение которых и направлен закон.
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Пушилин подчеркнул, что, по конституции ДНР, территория самопровозглашенной республики определяется всей территорией бывшей Донецкой области. Он отметил, что принятие закона не противоречит минским договоренностям, поскольку в тексте документа указывается линия соприкосновения.
"Закон абсолютно логичен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования", - резюмировал он.
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