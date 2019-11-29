Парламент ДНР принял закон о госгранице

Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская"

Согласно документу, границы ДНР будут установлены в пределе Донецкой области.

В пятницу законопроект рассмотрели на очередной пленарном заседании республики, его приняли в двух чтениях.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", - заявил председатель Народного совета Владимир Бидевка.

До урегулирования конфликта между Киевом и ДНР ее граница будет проходить по линии соприкосновения.

Также Бидевка отметил, что принятый документ не противоречит Минским соглашениям. Он вступит в силу после подписания руководителем республики ДНР Денисом Пушилиным.

"Закон абсолютно логичен"

Пушилин, комментируя принятия закон, заявил, что он не является новшеством и не противоречит Минским соглашениям.

Принятие законопроекта он назвал планомерной законотворческой деятельностью. По его словам, в работе таможенной и пограничной службы появились определенные пробелы, на устранение которых и направлен закон.

Пушилин подчеркнул, что, по конституции ДНР, территория самопровозглашенной республики определяется всей территорией бывшей Донецкой области. Он отметил, что принятие закона не противоречит минским договоренностям, поскольку в тексте документа указывается линия соприкосновения.