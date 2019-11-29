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РИА Новости

Посольство выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Гааге

23:15 29.11.2019 (обновлено: 23:17 29.11.2019)
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© ANP / Robin UtrechtПосольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
© ANP / Robin Utrecht
Посольство Российской Федерации в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах выясняет, есть ли раненые россияне среди пострадавших от нападения с ножом в Гааге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Ирина Гридина.
"В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан",- заявила Гридина.
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Она отметила, что сейчас "уточняются подробности" происшествия, в том числе информация о том, что полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину 45-50 лет, одетого в чёрное.
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ГаагаНидерландыРоссияВ мире
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