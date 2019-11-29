Посольство выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Гааге

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах выясняет, есть ли раненые россияне среди пострадавших от нападения с ножом в Гааге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Ирина Гридина.
"В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан",- заявила Гридина.
Она отметила, что сейчас "уточняются подробности" происшествия, в том числе информация о том, что полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину 45-50 лет, одетого в чёрное.