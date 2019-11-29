Посольство выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Гааге

"В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан",- заявила Гридина.

В Лондоне мужчина с ножом ранил несколько человек

В Лондоне мужчина с ножом ранил несколько человек

Она отметила, что сейчас "уточняются подробности" происшествия, в том числе информация о том, что полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину 45-50 лет, одетого в чёрное.