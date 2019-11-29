Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"

Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии".

Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"

Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"

Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.