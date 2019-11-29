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РИА Новости

Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"

22:48 29.11.2019 (обновлено: 23:58 29.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия". Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии".
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
21 ноября, 10:36
Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"
Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.
В начале ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку выразил уверенность, что электронная версия "Большой Российской энциклопедии" (БРЭ), в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.
Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.
Презентация проекта электронного научно-образовательного портала "Большая российская энциклопедия" прошла в Уфе 21 ноября.
Главная страница сайта Википедия
21 ноября, 08:52
Бюджет портала российской "Википедии" составит два миллиарда рублей
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WikipediaДмитрий МедведевПравительство РФРоссияОбщество
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