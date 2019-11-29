В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019

© AP Photo / Phil Nijhuis Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги, сообщила полиция города.

Инцидент произошел в магазине Hudson's Bay на улице Гроте-Маркт. Пострадали трое несовершеннолетних, их уже отпустили из больницы.

🇳🇱 Alankomaat: #Haag­issa joukkopuukotus. Poliisi etsii iskusta eurooppalaista tummempaa miestä, jolla on tummat kiharat hiukset.



Mies puukotti kolmea tavaratalossa Grote Marktstraat -kadulla ja pakeni paikalta. Motiivista ei tietoa.



📺 VIDEOhttps://t.co/fLWs41PJZ5 pic.twitter.com/eHYFFm12GN — HommaMedia (@HommaMedia) 29 ноября 2019 г.

Полиция продолжает разыскивать злоумышленника. По сведениям местных СМИ, он мог быть одет в темную одежду смуглый мужчина, на вид ему около 45-50 лет. Мотивы его поступка к настоящему времени неизвестны.

Посольство в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении.