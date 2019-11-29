В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги, сообщила полиция города.
Инцидент произошел в магазине Hudson's Bay на улице Гроте-Маркт. Пострадали трое несовершеннолетних, их уже отпустили из больницы.
🇳🇱 Alankomaat: #Haagissa joukkopuukotus. Poliisi etsii iskusta eurooppalaista tummempaa miestä, jolla on tummat kiharat hiukset.— HommaMedia (@HommaMedia) 29 ноября 2019 г.
Mies puukotti kolmea tavaratalossa Grote Marktstraat -kadulla ja pakeni paikalta. Motiivista ei tietoa.
📺 VIDEOhttps://t.co/fLWs41PJZ5 pic.twitter.com/eHYFFm12GN
Полиция продолжает разыскивать злоумышленника. По сведениям местных СМИ, он мог быть одет в темную одежду смуглый мужчина, на вид ему около 45-50 лет. Мотивы его поступка к настоящему времени неизвестны.
Посольство в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении.
After London, we have now have a stabbing in The Hague, the Netherlands. #LondonBridge #DenHaag pic.twitter.com/lioJJN9Mfx— Jelle Simons (@jelle_simons) 29 ноября 2019 г.
Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту. Погибли два человека, еще трое пострадали. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. В полиции не исключили, что случившееся могло быть терактом.