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РИА Новости

В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

22:46 29.11.2019 (обновлено: 02:02 30.11.2019)
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© AP Photo / Phil NijhuisНападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
© AP Photo / Phil Nijhuis
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги, сообщила полиция города.
Инцидент произошел в магазине Hudson's Bay на улице Гроте-Маркт. Пострадали трое несовершеннолетних, их уже отпустили из больницы.
Полиция продолжает разыскивать злоумышленника. По сведениям местных СМИ, он мог быть одет в темную одежду смуглый мужчина, на вид ему около 45-50 лет. Мотивы его поступка к настоящему времени неизвестны.
Посольство в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении.
Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту. Погибли два человека, еще трое пострадали. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. В полиции не исключили, что случившееся могло быть терактом.
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Вчера, 21:46
Героизм жителей и патрули на улицах. Лондон пережил попытку теракта
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ГаагаНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Новичёк?! )))
29 ноября, 23:23
ТуТау у кита
4340002
Где либералы, которые кричат , что в лондоне и гааге убивают демократию))) Ну да, там демократично всё происходит))))
29 ноября, 23:06
Руслан Мурадов
11190005
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