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РИА Новости

Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей

22:22 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Житель башкирского Нефтекамска за рулем иномарки сбил пятерых детей, которые шли по дороге, в результате три девочки госпитализированы, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел около 20.00 (18.00 мск) в пригородном поселке Энергетик на улице Высоковольтная.
Автомобиль скорой помощи на дороге
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"По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем Kia Cееd допустил наезд на пятерых несовершеннолетних. В результате аварии трое 16-летних девочек доставлены в больницу для осмотра", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
"Со слов водителя, он не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые шли слева по ходу движения", - уточняет ведомство.
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ГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФНефтекамскПроисшествия
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