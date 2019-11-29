Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Житель башкирского Житель башкирского Нефтекамска за рулем иномарки сбил пятерых детей, которые шли по дороге, в результате три девочки госпитализированы, сообщает ГИБДД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел около 20.00 (18.00 мск) в пригородном поселке Энергетик на улице Высоковольтная.

"По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем Kia Cееd допустил наезд на пятерых несовершеннолетних. В результате аварии трое 16-летних девочек доставлены в больницу для осмотра", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.