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РИА Новости

В Техасе локализовали пожар на химическом заводе

22:17 29.11.2019
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© REUTERS / Erwin SebaВзрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас
© REUTERS / Erwin Seba
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Пожар на химическом заводе в Техасе, вызвавший эвакуацию 50 тысяч человек, локализован, заявил глава округа Джефферсон Джефф Брэник.
"Мы можем сказать, что он локализован", - сказал Брэник в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
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Таким образом, по его словам, приказ об эвакуации в четырехмильной (6,5-километровой) зоне вокруг завода был отменен. При этом пожар потушен еще не до конца, и неизвестно, когда это произойдет.
Мощные взрывы начались на заводе в среду, на соседние поселения стали падать обломки, а облако дыма и пожар были видны за многие километры. Один из взрывов подкинул высоко в воздух сделанную из стали башню.
Это уже не первый инцидент такого рода за последнее время в Техасе. В июле более 10 человек пострадали из-за взрывов на нефтеочистительном заводе в Бэйтауне.
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