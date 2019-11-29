Новак прокомментировал позицию России по продлению ОПЕК+

МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя - РИА Новости. Россия не считает необходимым учитывать выборы президента США , которые пройдут в ноябре 2020 года, в своей позиции о возможности продления соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ , сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

Ранее в пятницу министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что выступает за продление действия договорённостей ОПЕК+ до конца 2020 года, поскольку выборы президента США и политика будущей администрации, в том числе в торговых вопросах, могут создать неопределенность для спроса на мировом рынке нефти.

При этом еще в сентябре министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в интервью РИА Новости высказывал мнение, что в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах в 2020 году нефтедобыча в США начнет стремительно падать, что вынудит ОПЕК увеличивать добычу для сдерживания цен.

"Мы этот фактор не оцениваем. В первую очередь мы смотрим на баланс спроса и предложения рынка", - сообщил Новак в кулуарах саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), отвечая на вопрос о том, учитывает ли Россия будущие выборы США в своей позиции относительно пролонгации соглашения ОПЕК+.

Новак пояснил, что процедуры политических выборов существуют во всем мире, и поставил под вопрос необходимость оценивать их все. "Нефтяная отрасль более глобальная, много стран добывает, много потребляет. Надо смотреть в целом торгово-экономические отношения, на, действительно, рост экономики", - заключил он.