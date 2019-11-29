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РИА Новости

Новак прокомментировал позицию России по продлению ОПЕК+

22:16 29.11.2019 (обновлено: 22:24 29.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
 Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя - РИА Новости. Россия не считает необходимым учитывать выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, в своей позиции о возможности продления соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Ранее в пятницу министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что выступает за продление действия договорённостей ОПЕК+ до конца 2020 года, поскольку выборы президента США и политика будущей администрации, в том числе в торговых вопросах, могут создать неопределенность для спроса на мировом рынке нефти.
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При этом еще в сентябре министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в интервью РИА Новости высказывал мнение, что в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах в 2020 году нефтедобыча в США начнет стремительно падать, что вынудит ОПЕК увеличивать добычу для сдерживания цен.
"Мы этот фактор не оцениваем. В первую очередь мы смотрим на баланс спроса и предложения рынка", - сообщил Новак в кулуарах саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), отвечая на вопрос о том, учитывает ли Россия будущие выборы США в своей позиции относительно пролонгации соглашения ОПЕК+.
Новак пояснил, что процедуры политических выборов существуют во всем мире, и поставил под вопрос необходимость оценивать их все. "Нефтяная отрасль более глобальная, много стран добывает, много потребляет. Надо смотреть в целом торгово-экономические отношения, на, действительно, рост экономики", - заключил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года. Следующие заседания представителей стран ОПЕК+, где должен обсуждаться вопрос продления договорённостей, запланированы на 5-6 декабря.
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Дональд ТрампАлександр НовакОПЕКРоссияСШАЭкономика
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