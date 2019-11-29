Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов, при этом по второму решению "Нафтогаз" получал от российского концерна 4,673 миллиарда долларов. После зачета встречных требований получилось, что "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.