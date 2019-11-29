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РИА Новости

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"

22:15 29.11.2019 (обновлено: 23:53 29.11.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
МОСКВА 29 ноя — РИА Новости. Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы", — сказал он в эфире радио НВ.
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По словам топ-менеджера украинской компании, в некоторых странах сделать это сложнее из-за "влияния политической конъюнктуры".

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов, при этом по второму решению "Нафтогаз" получал от российского концерна 4,673 миллиарда долларов. После зачета встречных требований получилось, что "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.
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Москва попыталась оспорить это решение, суд ей отказал. Позже Витренко заявил, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа. В ответ глава Минэнерго Александр Новак отметил, что конкретные детали пока обсуждать рано, однако урегулирование задолженности является одной из важнейших составляющих общего пакета соглашения.
Также накануне в Вене прошли газовые переговоры Москвы и Киева. Новак назвал их конструктивными, подчеркнув, что сторонам осталось решить вопросы технического характера.
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28 ноября, 22:00
Россия и Украина обсудили газовый транзит
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Пилите трубы Юра! Пилите... Так сказать - "к.уй железо от газовых труб, пока горячо..." :))
29 ноября, 22:44
БНБрутал Натурал
1627003962
Естественно, что дело еще не кончено. Оно закончится, когда Россия вернет себе Украину, как раньше вернула Крым и часть Донбасса. Так что приходится набраться терпения.
29 ноября, 22:32
Екатерина Мытарева
3530009
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