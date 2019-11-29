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РИА Новости

Комиссия изучит действия полиции при инциденте на Лондонском мосту

21:48 29.11.2019
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) изучит действия полицейских, застреливших злоумышленника, который, по сообщениям очевидцев, набрасывался с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
"IOPC начала независимое расследование после инцидента на Лондонском мосту. На данном этапе известно, что мужчина был застрелен после прибытия полиции на место инцидента... Проведение таких расследований - стандартная практика при всех случаях убийства полицией подозреваемых", - говорится в заявлении комиссии.
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
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После произошедшего в середине дня пятницы ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка. Несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого, несмотря на то, что тот лежал на земле и не совершал резких движений. Позже на теле подозреваемого был обнаружен муляж взрывного устройства.
Об инциденте известно пока мало: полиция заявляет, что мотивы нападавшего неизвестны, но рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом. Сообщалось о пяти раненых, Скотланд-Ярд заявил о "нескольких пострадавших".
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Инцидент у Лондонского мостаСкотленд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
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