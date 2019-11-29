Комиссия изучит действия полиции при инциденте на Лондонском мосту

"IOPC начала независимое расследование после инцидента на Лондонском мосту. На данном этапе известно, что мужчина был застрелен после прибытия полиции на место инцидента... Проведение таких расследований - стандартная практика при всех случаях убийства полицией подозреваемых", - говорится в заявлении комиссии.

После произошедшего в середине дня пятницы ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка. Несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого, несмотря на то, что тот лежал на земле и не совершал резких движений. Позже на теле подозреваемого был обнаружен муляж взрывного устройства.