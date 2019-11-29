Тамбовским предприятиям дадут налоговые льготы за участие в нацпроекте

ТАМБОВ, 29 ноя – РИА Новости. Тамбовская область в числе первых семи регионов России предоставит налоговые льготы участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, с 2020 года тамбовские предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут получить вычет из регионального налога на прибыль. Минэкономразвития включило Тамбовскую область в число семи пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить участникам проекта налоговые преференции.
"Рост производительности труда во всех секторах экономики – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Александром Никитиным. Поэтому Тамбовская область оперативно включилась в реализацию соответствующего национального проекта. Специалисты обладминистрации разработали проект закона "О применении на территории Тамбовской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций отдельными категориями налогоплательщиков" и он в пятницу был рассмотрен на заседании областной думы. Законопроект направлен на оказание мер государственной поддержки для стимулирования обновления основных производственных фондов и роста производительности труда предприятий", - сказал представитель пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что вычет из регионального налога на прибыль будет предоставляться на инвестиционные цели – приобретение, модернизацию и улучшение основных средств. Такая мера господдержки даст компаниям дополнительный стимул для развития и участия в нацпроекте, а региону позволит ускорить динамику роста инвестиций в основной капитал.