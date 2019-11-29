Тамбовским предприятиям дадут налоговые льготы за участие в нацпроекте

По его словам, с 2020 года тамбовские предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут получить вычет из регионального налога на прибыль. Минэкономразвития включило Тамбовскую область в число семи пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить участникам проекта налоговые преференции.

В пресс-службе добавили, что вычет из регионального налога на прибыль будет предоставляться на инвестиционные цели – приобретение, модернизацию и улучшение основных средств. Такая мера господдержки даст компаниям дополнительный стимул для развития и участия в нацпроекте, а региону позволит ускорить динамику роста инвестиций в основной капитал.