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РИА Новости

В Ливане из-за забастовки владельцев закрылись почти все АЗС

21:45 29.11.2019 (обновлено: 22:01 29.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Почти все заправки в Ливане не обслуживают автовладельцев уже около суток после объявленной владельцами АЗС забастовки, передает корреспондент РИА Новости.
Практически все АЗС в Бейруте, в других городах и на трассах закрыты, на некоторых висят таблички с надписью "Забастовка в связи с финансовым кризисом". Многие дороги к вечеру пятницы в ливанской столице опустели.
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Активисты народных движений проводят стихийные митинги в центре Бейрута, ограничивают движение транспорта, поднимают пустые канистры и призывают автовладельцев к ним присоединиться и оставлять машины на дороге. Большинство водителей в знак приветствия сигналят, проезжая мимо митингующих. Некоторые автолюбители останавливаются и присоединяются к акции.
Немногочисленные группы полицейских наблюдают за происходящим со стороны и не предпринимают никаких действий против активистов.
Ближе к вечеру группы митингующих также вновь вышли на трассы и городские улицы с целью блокировать транспортное движение в Бейруте, Триполи и других городах, включая поселения Маснаа, где расположен главный пограничный с Сирией КПП.
Однако блокировать на длительное время дороги активистам не удается, армия предпринимает все необходимые действия для ликвидации стихийных баррикад.
Со второй половины сентября владельцы АЗС устраивали несколько забастовок, однако они продолжались меньше суток, а иногда всего несколько часов. Представителям топливных компаний удавалось разрешать спорные вопросы на совещаниях с бывшим премьер-министром страны Саадом Харири, и работа возвращалась в штатный режим.
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На сегодняшний день правительство отсутствует уже месяц, сообщений о переговорах с властями по топливному кризису не поступало, поэтому вопрос возобновления работы заправок в стране остается открытым.
Владельцы АЗС несут финансовые потери, так как банки не выдают необходимого количества долларов для покупки бензина, в то время как покупатели расплачиваются в национальной валюте, а разница курса центробанка и черного рынка, где можно купить доллары, уже составила 500-700 фунтов.
Президент Ливана Мишель Аун на совещании в пятницу уполномочил главу центрального банка Рияда Саляме в координации с Ассоциацией банков Ливана разработать механизмы способные стабилизировать банковский сектор страны без ущерба для вкладчиков.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до одной тысячи со счета в неделю, а также повысился процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету, требуя наличные. При этом курс фунта к доллару впервые за 30 лет начал меняться на черном рынке около двух месяцев назад и достиг на сегодняшний день отметки в 2000-2100 фунтов за доллар, в то время как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие в первую очередь требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились. Страна уже месяц находится в политическом вакууме, и местные власти пока не могут договориться о назначении нового премьер-министра, способного сформировать правительство, удовлетворяющее все политические стороны и народное движение.
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Мишель АунСаад ХаририТриполиБейрутЛиванВ мире
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