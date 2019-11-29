Пласидо Доминго отверг обвинения в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Певец Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, отверг в интервью испанской газете ABC все выдвинутые против него подозрения и заявил, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".
Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями.
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Пласидо Доминго заявил, что последние три месяца стали для него крайне тяжелыми. "Многие из тех, кто общался со мной, знают, что я никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно", - сказал Доминго.
Певец отверг все обвинения, подчеркнув, что он никогда никому не обещал роль или удачную карьеру и никогда никому не мешал ее построить.
По его словам, злоупотребление должностными полномочиями на посту директора оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона исключено, так как все решения о распределении ролей принимаются коллективно в составе трех-пяти человек.
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Доминго пояснил, что его решение не выступать в зале Метрополитен-опера в Нью-Йорке и уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса было продиктовано исключительно желанием не подвергать коллег давлению со стороны прессы.
Певец высказал мнение, что изменения в культуре привели к тому, что действия, ранее считавшиеся проявлением галантности, сегодня воспринимаются совсем по-другому.
В понедельник Пласидо Доминго выступит в Валенсии, а 15 декабря в Милане.
Ранее вследствие скандала оперный певец ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.
Целый ряд американских театров отменили концерты с участием Доминго. Европейская программа его выступлений на этот и 2020 годы пока не претерпела изменений.
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