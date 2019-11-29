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РИА Новости

СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми

21:36 29.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, вечером 29 ноября во время прогулки на улице в Мотовилихинском районе на семилетнего ребенка набросилась стая бездомных собак, которые покусали его. Прохожий отогнал собак и вызвал "скорую".
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что дело завели по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Ребенок сейчас госпитализирован.
Ранее следователи Перми заводили уголовное дело в отношении городской службы по отлову бездомных животных после смерти 87-летней пенсионерки, которая также могла стать жертвой нападения собак. В середине октября в полицию поступило сообщение об исчезновении 87-летней жительницы Мотовилихинского района Перми.
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