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РИА Новости

В Ингушетии трех экс-полицейских будут судить за попытку мошенничества

21:29 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, обвиняемых в покушении на мошенничество, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, в марте 2019 года оперативные сотрудники и заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии получили от 32-летнего жителя республики часть требуемых денежных средств в размере 150 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полученными деньгами полицейские не смогли распорядиться, так как были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.
"Кроме того, при проведении оперативно-разыскных мероприятий у одного из обвиняемых обнаружено и изъято наркотическое средство героин в значительном размере", - уточняет ведомство.
В региональном МВД сообщили, что по итогам проведенной служебной проверки фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а в отношении их непосредственного руководителя приняты строгие дисциплинарные меры.
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Бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение по статьям "Покушение на мошенничество" и "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет СУСК.
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Следственный комитет РФИнгушетияРоссияПроисшествия
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