В Ингушетии трех экс-полицейских будут судить за попытку мошенничества

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, обвиняемых в покушении на мошенничество, сообщает СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, в марте 2019 года оперативные сотрудники и заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии получили от 32-летнего жителя республики часть требуемых денежных средств в размере 150 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученными деньгами полицейские не смогли распорядиться, так как были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

"Кроме того, при проведении оперативно-разыскных мероприятий у одного из обвиняемых обнаружено и изъято наркотическое средство героин в значительном размере", - уточняет ведомство.

В региональном МВД сообщили, что по итогам проведенной служебной проверки фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а в отношении их непосредственного руководителя приняты строгие дисциплинарные меры.

Бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение по статьям "Покушение на мошенничество" и "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.