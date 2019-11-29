В Ингушетии трех экс-полицейских будут судить за попытку мошенничества

"По данным следствия, в марте 2019 года оперативные сотрудники и заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии получили от 32-летнего жителя республики часть требуемых денежных средств в размере 150 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученными деньгами полицейские не смогли распорядиться, так как были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.
"Кроме того, при проведении оперативно-разыскных мероприятий у одного из обвиняемых обнаружено и изъято наркотическое средство героин в значительном размере", - уточняет ведомство.
В региональном МВД сообщили, что по итогам проведенной служебной проверки фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а в отношении их непосредственного руководителя приняты строгие дисциплинарные меры.
Бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение по статьям "Покушение на мошенничество" и "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет СУСК.