Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T21:21+0300
https://ria.ru/20191129/1561767511.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/65/1560806536_0:49:1860:1095_1036x0_80_0_0_261043801b233f9b84e5291239dad7f1.jpg
РИА Новости

Заседание суда по жалобе Голунова на следствие перенесли на 2 декабря

21:21 29.11.2019
200
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд 2 декабря рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
"Заседание по жалобе Голунова перенесено на 2 декабря", - сказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
6 ноября, 11:47
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
Жалобу рассматривает Басманный суд Москвы в порядке выездного заседания в здании Мосгорсуда.
В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывал, что следователь до сих пор не возбудил уголовное дело, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами. Все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.
По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили, заявляют защитники. Защита просила "признать незаконным бездействие следствия". Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков. Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило. С жалобой в суд защита подала и документ, отправленный в Генпрокуратуру.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
1 ноября, 12:17
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками московского главка МВД Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному округу столицы Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
001022
Обсудить 1
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМосковский городской судМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
В Приангарье сообщили о заселении пострадавших от паводка в новые дома
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ингушетии трех экс-полицейских будут судить за попытку мошенничества
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
Автомобили скорой помощи
Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей
Город Тулун
В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Комиссия изучит действия полиции при инциденте на Лондонском мосту
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве заявил, что меняет место работы
Пожилая женщина на качелях
Эксперты: долголетие возможно только при активной поддержке медиков
Полиция на мосту в Лондоне. 29 ноября 2019
Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи "Мотор Сич"
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
На встрече лидеров НАТО обсудят отношения альянса с Россией
Следы ракет на небе в Израиле
На юге Израиля прозвучали сирены оповещения о ракетном обстреле
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния