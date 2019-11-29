Заседание суда по жалобе Голунова на следствие перенесли на 2 декабря

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд 2 декабря рассмотрит жалобу журналиста Суд 2 декабря рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.

"Заседание по жалобе Голунова перенесено на 2 декабря", - сказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Жалобу рассматривает Басманный суд Москвы в порядке выездного заседания в здании Мосгорсуда

В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывал, что следователь до сих пор не возбудил уголовное дело, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами. Все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.

По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили, заявляют защитники. Защита просила "признать незаконным бездействие следствия". Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков. Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило. С жалобой в суд защита подала и документ, отправленный в Генпрокуратуру.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками московского главка МВД Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному округу столицы Андрей Пучков.