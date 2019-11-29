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РИА Новости

Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России

21:02 29.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг
Гражданин Норвегии Фруде Берг
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин Норвегии Фруде Берг. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Осужденный за шпионаж в РФ и отпущенный в Норвегию бывший пограничный комиссар Фруде Берг намерен потребовать выплаты компенсации у государства за почти два года, проведенных в заключении в России, сообщает телерадиокомпания NRK.
"Фруде Берг намерен потребовать компенсацию у норвежской разведки после тюремного заключения в России", - отмечает телерадиокомпания со ссылкой на самого Берга.
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С момента ареста Берг отвергал обвинение в шпионаже, однако признал, что являлся курьером для норвежской разведки. Он считал это дружеской услугой, однако по прошествии времени утвердился в мысли, что его использовали втемную.
"Я обсудил это со своим адвокатом. Было много дополнительных расходов, это стало бременем для моей семьи и для меня самого. Какие-то вещи изменились в моей личной жизни. Возможно, теперь у меня будет другая жизнь. Что касается компенсации, да – скоро мы выставим счет", - приводит телекомпания слова Берга.
О возможности потребовать компенсацию у Норвегии ранее заявлял адвокат Берга, что касается суммы, то, по расчетам Берга, это 820 тысяч крон (почти 90 тысяч долларов).
Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании. Правительство Норвегии ранее сообщило, что Берг был передан представителям Осло в Литве утром 15 ноября.
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21363015
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Фруде БергНорвегияРоссияВ мире
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