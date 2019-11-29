Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России

МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Осужденный за шпионаж в Осужденный за шпионаж в РФ и отпущенный в Норвегию бывший пограничный комиссар Фруде Берг намерен потребовать выплаты компенсации у государства за почти два года, проведенных в заключении в России, сообщает телерадиокомпания NRK

"Фруде Берг намерен потребовать компенсацию у норвежской разведки после тюремного заключения в России", - отмечает телерадиокомпания со ссылкой на самого Берга.

С момента ареста Берг отвергал обвинение в шпионаже, однако признал, что являлся курьером для норвежской разведки. Он считал это дружеской услугой, однако по прошествии времени утвердился в мысли, что его использовали втемную.

"Я обсудил это со своим адвокатом. Было много дополнительных расходов, это стало бременем для моей семьи и для меня самого. Какие-то вещи изменились в моей личной жизни. Возможно, теперь у меня будет другая жизнь. Что касается компенсации, да – скоро мы выставим счет", - приводит телекомпания слова Берга.

О возможности потребовать компенсацию у Норвегии ранее заявлял адвокат Берга, что касается суммы, то, по расчетам Берга, это 820 тысяч крон (почти 90 тысяч долларов).