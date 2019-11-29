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РИА Новости

В районе "зеленой зоны" в Багдаде упала ракета

20:59 29.11.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ракета упала в  районе "зеленой зоны" иракской столицы Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, жертв нет, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.
"Ракета "Катюша" упала в районе "зеленой зоны", жертв нет", - говорится  в заявлении пресс-службы в Facebook.
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"Зеленая зона" - территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр - была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году. В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.
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Багдад (город)ИракВ мире
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