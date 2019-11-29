В районе "зеленой зоны" в Багдаде упала ракета

"Зеленая зона" - территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр - была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году. В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.