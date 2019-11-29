Суд Бразилии отменил ордер на арест экс-президента Парагвая Картеса

МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Бразильский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты бывшего президента Парагвая Орасио Картеса об отмене предварительного заключения, отменив таким образом международный ордер на его арест.

"Защита Картеса добилась того, чтобы обвиняемый участвовал в судебном процессе, находясь на свободе", - говорится в материале издания Última Hora

Ранее в ноябре федеральный суд Рио-де-Жанейро выдал ордер на задержание бывшего президента Парагвая в рамках антикоррупционного расследования Lava Jato ("Автомойка"), касающегося крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras.

По информации СМИ, Картес помог скрывать активы и бежать от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией в июле. Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму в 1,6 миллиарда долларов.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.