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РИА Новости

В Краснотурьинске дети на морозе ждали приезда депутата Шипулина

20:47 29.11.2019 (обновлено: 20:48 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкАнтон Шипулин
Антон Шипулин
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Антон Шипулин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Госдумы, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что из соцсетей узнал, что дети ждали его на морозе в Краснотурьинске, по его словам, он прибыл на встречу вовремя.
Ранее в паблике "Краснотурьинск LIVE" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, которое местный житель снял перед открытием стадиона у школы №24. На открытие должен был прибыть Шипулин. Автор видео в ролике говорит, что все устали ждать биатлониста. Сообщается, что депутата ждали 40 минут. Дети пытались согреться, делая зарядку.
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"О том, что в Краснотурьинске перед открытием стадиона дети были вынуждены ждать меня, я узнал из соцсетей. Я прибыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю. Искать крайних не буду. В любом случае, мне очень жаль, что так вышло", - передал РИА Новости слова Шипулина его пресс-секретарь Иван Тугарин.
Депутат добавил, что любит Краснотурьинск и еще не раз вернется в город, где продолжит работать с обращениями граждан.
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Антон ШипулинГосдума РФКраснотурьинскОбщество
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