В Краснотурьинске дети на морозе ждали приезда депутата Шипулина

Ранее в паблике "Краснотурьинск LIVE" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, которое местный житель снял перед открытием стадиона у школы №24. На открытие должен был прибыть Шипулин. Автор видео в ролике говорит, что все устали ждать биатлониста. Сообщается, что депутата ждали 40 минут. Дети пытались согреться, делая зарядку.

"О том, что в Краснотурьинске перед открытием стадиона дети были вынуждены ждать меня, я узнал из соцсетей. Я прибыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю. Искать крайних не буду. В любом случае, мне очень жаль, что так вышло", - передал РИА Новости слова Шипулина его пресс-секретарь Иван Тугарин.