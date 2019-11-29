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РИА Новости

Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях

20:33 29.11.2019 (обновлено: 02:11 30.11.2019)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
В ходе обсуждения украинский экс-министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине. В ответ Животовский озвучил неуместную шутку о евреях.
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
24 сентября, 21:20
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
После этого ведущий Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо.
Животовский начал спорить, говоря, что это не шутка, а рассуждения о положении "лиц с гражданством" на Украине. После этого Куликов показал ему красную карточку и выгнал из студии.
"Этого в эфире никогда не будет", — резюмировал ведущий.
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Украинского политолога выгнали из студии "России 1" за оскорбления
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РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Да ладно, в понедельник опять будет на Россию и русских гавкать и это нормально, только про евреев хрюкнул сразу выйди вон, задумайтесь люди об этом.
29 ноября, 20:56
ТТТерапевт Тут
230523118
Сначала приглашают навсегда экспертов,потом выгоняют.Не шоу,а позор.За наши между прочим деньги.Кофтун квартирку в Москве прикупил...
29 ноября, 20:44
Максимус Трой
1641516430
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