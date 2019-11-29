Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
В ходе обсуждения украинский экс-министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине. В ответ Животовский озвучил неуместную шутку о евреях.
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После этого ведущий Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо.
Животовский начал спорить, говоря, что это не шутка, а рассуждения о положении "лиц с гражданством" на Украине. После этого Куликов показал ему красную карточку и выгнал из студии.
"Этого в эфире никогда не будет", — резюмировал ведущий.
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