Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях

В ходе обсуждения украинский экс-министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине. В ответ Животовский озвучил неуместную шутку о евреях.

После этого ведущий Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо.

Животовский начал спорить, говоря, что это не шутка, а рассуждения о положении "лиц с гражданством" на Украине. После этого Куликов показал ему красную карточку и выгнал из студии.