Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T20:31+0300
https://ria.ru/20191129/1561766810.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/98995/61/989956146_0:305:3000:1993_1036x0_80_0_0_95aaaad5cb32bbf1c5040e52cf58e8ca.jpg
РИА Новости

Сербская спецслужба заявила о раскрытии шпионской сети из Хорватии

20:31 29.11.2019
510
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президентский дворец в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Агентство информации и безопасности (БИА) Сербии передало в прокуратуру дело на двух подозреваемых в шпионаже в пользу Хорватии, говорится в распространенном в пятницу сообщении БИА.
Первый из подозреваемых - Дражен Летич, бывший сотрудник МВД Сербии. Как предполагается, он тайно и сознательно за материальное вознаграждение собирал разведывательную информацию и предпринимал иные действия, угрожающие национальной безопасности Сербии, ее международно-политическим и экономическим интересам.
Александр Вучич
21 ноября, 22:49
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Летич, по данным БИА, был вовлечен в шпионскую сеть, состоящую из нескольких граждан Сербии, которую создал второй подозреваемый по делу – гражданин Хорватии Никола Кайкич, инспектор в Отделении по борьбе с терроризмом и насилием Вуковарско-сремского управления полиции и председатель Национального профсоюза полиции Хорватии. Целью группировки было получение документации, которая была бы использована для того, чтобы дискредитировать Сербию во внешней политике.
Кайкич в период наиболее интенсивного использования своего подопечного Летича, также занимал должность руководителя Следственной группы по военным преступлениям – органа, который был сформирован хорватскими силовыми структурами для расследования военных преступлений против лиц хорватского происхождения в период гражданской войны в Хорватии (военный конфликт 1991-1992 гг., в Хорватии называется Отечественной войной – ред.) и особенно расследования тех случаев, решения по которым были уже вынесены в суде Сербии.
Орбитальная научная станция Мир, 29 января 1998
13 ноября, 15:18РИА Наука
Ветеран ФСБ: Запад пытался внедрить шпиона на советскую орбитальную станцию
"Однако Агентство установило, что Никола Кайкич свою деятельность на территории Сербии осуществлял нелегально, выполняя секретные конспиративные и разведывательные действия в обход существующих процедур и официальных каналов коммуникации и сотрудничества двух стран в связи с расследованиями и преследованием обвиняемых по случаям военных преступлений во время гражданской войны в Хорватии", - говорится в сообщении.
Утверждается, что конечной целью задания, которое дали хорватские разведывательные службы и политические структуры правого толка, было дискредитировать в международных институтах сербские органы правосудия, поставить под вопрос их способность действовать законно и указать на предполагаемое политическое влияние решений суда, тем самым поставив под угрозу безопасность, политическое положение и экономическую стабильность Сербии.
"Напомним, что Летич 13 июля 2019 года был лишен свободы в международной полицейской акции Сербии, Хорватии, Чехии и Швейцарии в качестве члена международной преступной группировки, возглавляемой гражданином США Майклом Доковичем (настоящее имя Ильмия Фрльукич) при попытке контрабанды из Уругвая в Швейцарию 600 килограммов кокаина стоимостью около 18 миллионов евро. Никола Кайкич, в отличие от Летича, в данный момент недоступен следственным органам Сербии и находится вне границ нашей страны", - сообщила сербская спецслужба.
Вид на город Вильнюс
16 ноября, 08:00
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
1600010
Обсудить 0
МВД СербииСербияХорватияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В МИД назвали события вокруг импичмента Трампу внутренним делом США
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи "Мотор Сич"
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России
Сотрудник полиции в Ираке
В районе "зеленой зоны" в Багдаде упала ракета
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Антон Шипулин
В Краснотурьинске дети на морозе ждали приезда депутата Шипулина
Газодобывающее предприятие во Львовской области
"Нафтогаз" заявил, что не получил от "Газпрома" ответа по выплатам
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Газораспределительная станция
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди
Премьер Ирака заявил о намерении уйти в отставку
Каталония
В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния