Сербская спецслужба заявила о раскрытии шпионской сети из Хорватии

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Агентство информации и безопасности (БИА) Агентство информации и безопасности (БИА) Сербии передало в прокуратуру дело на двух подозреваемых в шпионаже в пользу Хорватии , говорится в распространенном в пятницу сообщении БИА.

Первый из подозреваемых - Дражен Летич, бывший сотрудник МВД Сербии. Как предполагается, он тайно и сознательно за материальное вознаграждение собирал разведывательную информацию и предпринимал иные действия, угрожающие национальной безопасности Сербии, ее международно-политическим и экономическим интересам.

Летич, по данным БИА, был вовлечен в шпионскую сеть, состоящую из нескольких граждан Сербии, которую создал второй подозреваемый по делу – гражданин Хорватии Никола Кайкич, инспектор в Отделении по борьбе с терроризмом и насилием Вуковарско-сремского управления полиции и председатель Национального профсоюза полиции Хорватии. Целью группировки было получение документации, которая была бы использована для того, чтобы дискредитировать Сербию во внешней политике.

Кайкич в период наиболее интенсивного использования своего подопечного Летича, также занимал должность руководителя Следственной группы по военным преступлениям – органа, который был сформирован хорватскими силовыми структурами для расследования военных преступлений против лиц хорватского происхождения в период гражданской войны в Хорватии (военный конфликт 1991-1992 гг., в Хорватии называется Отечественной войной – ред.) и особенно расследования тех случаев, решения по которым были уже вынесены в суде Сербии.

"Однако Агентство установило, что Никола Кайкич свою деятельность на территории Сербии осуществлял нелегально, выполняя секретные конспиративные и разведывательные действия в обход существующих процедур и официальных каналов коммуникации и сотрудничества двух стран в связи с расследованиями и преследованием обвиняемых по случаям военных преступлений во время гражданской войны в Хорватии", - говорится в сообщении.

Утверждается, что конечной целью задания, которое дали хорватские разведывательные службы и политические структуры правого толка, было дискредитировать в международных институтах сербские органы правосудия, поставить под вопрос их способность действовать законно и указать на предполагаемое политическое влияние решений суда, тем самым поставив под угрозу безопасность, политическое положение и экономическую стабильность Сербии.