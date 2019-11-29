Палестина заявила о провале США в урегулировании конфликта с Израилем

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эти поселения не являются незаконными.