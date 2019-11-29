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РИА Новости

Палестина заявила о провале США в урегулировании конфликта с Израилем

20:26 29.11.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Палестина выступает за создание многостороннего механизма для палестино-израильского урегулирования, заявил вице-премьер правительства Палестины Зияд Абу Амр.
"Утрачивается любая позитивная роль США в мирном процессе и в мирном урегулировании. Поэтому мы выступаем за создание международного многостороннего механизма, который мог бы предпринять совместные усилия для восстановления этого процесса, так как этот процесс показал свою неудачу и полный провал, когда им занимались США", - заявил он на мероприятии, посвященном Дню солидарности с народом Палестины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 15:45
В МИД обеспокоены ситуацией с палестино-израильским урегулированием
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эти поселения не являются незаконными.
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Биньямин НетаньяхуПалестинаСШАИзраильВ мире
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