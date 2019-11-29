Мэр Лондона поблагодарил людей, обезвредивших злоумышленника на мосту

После произошедшего в пятницу ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка. Несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого.