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РИА Новости

Мэр Лондона поблагодарил людей, обезвредивших злоумышленника на мосту

20:20 29.11.2019
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил граждан, которые обезвредили и удерживали до прибытия полиции злоумышленника, нападавшего, по заявлениям очевидцев, на прохожих на Лондонском мосту.
После произошедшего в пятницу ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка. Несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого.
"Я хочу отметить выдающийся героизм граждан... Мы благодарим их от лица всех лондонцев, они - лучшие представители общества", - сказал Хан на пресс-конференции в Лондоне.
Заявление мэра последовало за начавшееся в соцсетях стихийной кампанией - люди начали размещать скриншоты с кадрами нейтрализующих злоумышленника прохожих и выражать им благодарность.
Об инциденте известно пока мало: полиция заявляет, что мотивы нападавшего неизвестны, но рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом. Сообщалось о пяти раненых, Скотленд-Ярд заявил о "нескольких пострадавших".
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
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