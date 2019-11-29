Мэр Лондона поблагодарил людей, обезвредивших злоумышленника на мосту

ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил граждан, которые обезвредили и удерживали до прибытия полиции злоумышленника, нападавшего, по заявлениям очевидцев, на прохожих на Лондонском мосту.
После произошедшего в пятницу ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка. Несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого.
"Я хочу отметить выдающийся героизм граждан... Мы благодарим их от лица всех лондонцев, они - лучшие представители общества", - сказал Хан на пресс-конференции в Лондоне.
London’s Heroes: Office workers wrestle terrorist to ground and seize his knife before police shoot man dead at London Bridge— South West Londoner (@SW_Londoner) November 29, 2019
Updated story as terror returns to streets of London.https://t.co/uvwVdEsgVW pic.twitter.com/WcjXaC8FCi
Заявление мэра последовало за начавшееся в соцсетях стихийной кампанией - люди начали размещать скриншоты с кадрами нейтрализующих злоумышленника прохожих и выражать им благодарность.
Об инциденте известно пока мало: полиция заявляет, что мотивы нападавшего неизвестны, но рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом. Сообщалось о пяти раненых, Скотленд-Ярд заявил о "нескольких пострадавших".