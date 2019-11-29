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РИА Новости

В МВД уточнили подробности ранения полицейского в московском метро

20:12 29.11.2019 (обновлено: 20:14 29.11.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПолицейские на станции "Савеловская" Солнцевской линии Московского метрополитена
Полицейские на станции Савеловская Солнцевской линии Московского метрополитена
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Полицейские на станции "Савеловская" Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В ГУМВД по Москве уточнили, что ранение полицейского на станции метро "Савеловская" произошло 19 октября, а не в пятницу, как сообщалось ранее.
В пятницу на сайте ГУМВД по Москве сообщалось, что правоохранители завели уголовное дело на неизвестного мужчину, ударившего ножом полицейского на стации московского метро "Савеловская". По информации ведомства, полицейские заметили конфликт между двумя мужчинами. Один из неизвестных, будучи пьяным, ударил ножом в грудь полицейского, когда тот пытался пресечь потасовку.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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ГУ МВД России по г. МосквеМетроГУМВДМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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