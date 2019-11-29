В МВД уточнили подробности ранения полицейского в московском метро

В пятницу на сайте ГУМВД по Москве сообщалось, что правоохранители завели уголовное дело на неизвестного мужчину, ударившего ножом полицейского на стации московского метро "Савеловская". По информации ведомства, полицейские заметили конфликт между двумя мужчинами. Один из неизвестных, будучи пьяным, ударил ножом в грудь полицейского, когда тот пытался пресечь потасовку.