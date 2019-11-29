МИД прокомментировал планирующиеся выборы в Палестине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проведение выборов в Проведение выборов в Палестине окажет "стабилизирующее воздействие на все", оснований для возникновения напряжённости в регионе в связи с планами палестинских партнеров провести их нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Я не вижу оснований для того, чтобы говорить о напряжённости в регионе в связи с выборами (в Палестине - ред.)", - сказал он.

"Напротив, выборы в Палестине, которые сейчас планируют палестинские партнеры, будут оказывать стабилизирующее воздействие на все", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что проведение всеобщих выборов в Палестине на основе уже имеющейся договорённости между основными политическими партиями и группами Палестины имело бы очень важное значение.

Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявил, что выборы в законодательное собрание ПА пройдут вне зависимости от позиции Израиля, как только будет получено согласие движения ХАМАС. Палестинский лидер отметил, что активные контакты с руководством движения исламского сопротивления (ХАМАС) уже ведутся.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что движение ХАМАС согласилось на проведение выборов на палестинских территориях.