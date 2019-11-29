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РИА Новости

МИД прокомментировал планирующиеся выборы в Палестине

20:07 29.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проведение выборов в Палестине окажет "стабилизирующее воздействие на все", оснований для возникновения напряжённости в регионе в связи с планами палестинских партнеров провести их нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Я не вижу оснований для того, чтобы говорить о напряжённости в регионе в связи с выборами (в Палестине - ред.)", - сказал он.
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"Напротив, выборы в Палестине, которые сейчас планируют палестинские партнеры, будут оказывать стабилизирующее воздействие на все", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что проведение всеобщих выборов в Палестине на основе уже имеющейся договорённости между основными политическими партиями и группами Палестины имело бы очень важное значение.
Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявил, что выборы в законодательное собрание ПА пройдут вне зависимости от позиции Израиля, как только будет получено согласие движения ХАМАС. Палестинский лидер отметил, что активные контакты с руководством движения исламского сопротивления (ХАМАС) уже ведутся.
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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что движение ХАМАС согласилось на проведение выборов на палестинских территориях.
Сразу после парламентских выборов палестинские власти намерены провести президентские. По словам Аббаса, это необходимо сделать, так как он находится у власти уже 15 лет, несмотря на то, что срок президентских полномочий ограничен четырьмя годами.
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Сергей ВершининМИД РФРоссияПалестинаВ мире
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