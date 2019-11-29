МИД прокомментировал планирующиеся выборы в Палестине

"Я не вижу оснований для того, чтобы говорить о напряжённости в регионе в связи с выборами (в Палестине - ред.)", - сказал он.
"Напротив, выборы в Палестине, которые сейчас планируют палестинские партнеры, будут оказывать стабилизирующее воздействие на все", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что проведение всеобщих выборов в Палестине на основе уже имеющейся договорённости между основными политическими партиями и группами Палестины имело бы очень важное значение.
Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявил, что выборы в законодательное собрание ПА пройдут вне зависимости от позиции Израиля, как только будет получено согласие движения ХАМАС. Палестинский лидер отметил, что активные контакты с руководством движения исламского сопротивления (ХАМАС) уже ведутся.
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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что движение ХАМАС согласилось на проведение выборов на палестинских территориях.
Сразу после парламентских выборов палестинские власти намерены провести президентские. По словам Аббаса, это необходимо сделать, так как он находится у власти уже 15 лет, несмотря на то, что срок президентских полномочий ограничен четырьмя годами.