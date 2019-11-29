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РИА Новости

Мэр Лондона призвал горожан сплотиться перед лицом терроризма

19:58 29.11.2019
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© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей и гостей британской столицы оставаться сплоченными перед угрозой терроризма после инцидента на Лондонском мосту. Соответствующее обращение лондонский градоначальник опубликовал в своём Twitter.
Ранее полиция сообщила, что на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Есть раненые. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы.
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"Мы должны и мы будем оставаться решительными в нашей приверженности быть сильными и сплоченными перед лицом терроризма. Те, кто пытаются напасть на нас и разъединить нас, никогда не достигнут успеха", - заявил он.
Хан отметил, что находится в постоянном контакте с полицией и экстренными службами города, а также выразил сочувствие семьям пострадавших во время инцидента.
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Инцидент у Лондонского мостаСадик ХанВеликобританияЛондонВ мире
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