Трампа проинформировали об инциденте у Лондонского моста

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на прохожих на Лондонском мосту в британской столице, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
Ранее полиция сообщила, что на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Есть раненые. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы.
"Президента Трампа проинформировали о нападении сегодня утром на Лондонском мосту, он отслеживает ситуацию. США твёрдо осуждают все ужасные акты насилия в отношении невиновных людей, и мы обещаем полную поддержку нашему союзнику Великобритании", - заявил Дир.