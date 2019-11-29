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РИА Новости

Трампа проинформировали об инциденте у Лондонского моста

19:54 29.11.2019 (обновлено: 19:56 29.11.2019)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на прохожих на Лондонском мосту в британской столице, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
Ранее полиция сообщила, что на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Есть раненые. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы.
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"Президента Трампа проинформировали о нападении сегодня утром на Лондонском мосту, он отслеживает ситуацию. США твёрдо осуждают все ужасные акты насилия в отношении невиновных людей, и мы обещаем полную поддержку нашему союзнику Великобритании", - заявил Дир.
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Инцидент у Лондонского мостаДональд ТрампЛондонСШАВ мире
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