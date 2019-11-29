Лавров и Педерсен проведут встречу в Риме

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном на следующей неделе на полях мероприятий в Риме, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Да, будет (встреча Лаврова и Педерсона). Мы планируем такую встречу на полях мероприятий в Риме, которые запланированы на следующую неделю", - сказал Вершинин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит Италию 5-7 декабря, где выступит на конференции "Средиземноморье - римский диалог", а также встретится с главой МИД Италии.