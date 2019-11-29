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РИА Новости

Лавров и Педерсен проведут встречу в Риме

19:53 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном на следующей неделе на полях мероприятий в Риме, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Да, будет (встреча Лаврова и Педерсона). Мы планируем такую встречу на полях мероприятий в Риме, которые запланированы на следующую неделю", - сказал Вершинин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:14
Лавров обсудил со спецкоординатором ООН ближневосточное урегулирование
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит Италию 5-7 декабря, где выступит на конференции "Средиземноморье - римский диалог", а также встретится с главой МИД Италии.
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Гейр ПедерсенСергей ВершининСергей ЛавровМИД РФСирияООНИталияВ мире
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