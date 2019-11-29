США ожидают, что все члены НАТО увеличат финансирование альянса

"Согласно плану доведения (расходов) до 2% мы ожидаем, что будет еще 18 (стран) к 2024 году", - сказал чиновник.

Он напомнил, что в 2016 году лишь четыре страны НАТО расходовали на оборону средства в размере 2% от ВВП. Теперь же таких девять. В общей сложности расходы членов альянса на оборону выросли более чем на 100 миллиардов долларов.