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РИА Новости

США ожидают, что все члены НАТО увеличат финансирование альянса

19:47 29.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США ожидают, что все члены НАТО к 2024 году доведут финансирование альянса до 2% ВВП, как было решено на саммите альянса в 2014 году, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Согласно плану доведения (расходов) до 2% мы ожидаем, что будет еще 18 (стран) к 2024 году", - сказал чиновник.
Он напомнил, что в 2016 году лишь четыре страны НАТО расходовали на оборону средства в размере 2% от ВВП. Теперь же таких девять. В общей сложности расходы членов альянса на оборону выросли более чем на 100 миллиардов долларов.
Брифинг для журналистов был организован в связи с предстоящим в начале декабря в Великобритании саммите НАТО, в котором примет участие президент США Дональд Трамп.
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