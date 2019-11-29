В аэропорту Афин потерялся кот пассажирки, летевшей в Москву

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Кот пассажирки авиакомпании "Аэрофлот", летевшей из Афин в Москву, потерялся на территории греческого аэропорта до регистрации на рейс, животное вернут хозяйке, если смогут отыскать, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"По имеющейся у "Аэрофлота" информации, питомец сбежал на территории аэропорта города Афины еще до прохождения регистрации на рейс авиакомпании, в момент, когда хозяйка открыла переноску для того, чтобы его попоить", — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании также сообщили, что пассажирка не отказалась от перелета. Она оставила контакты своего родственника сотруднику обслуживающей компании, работающей в аэропорту. В случае если ее питомец будет найден, его обязательно передадут представителю хозяйки.