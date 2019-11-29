Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-29T20:43+0300
https://ria.ru/20191129/1561765750.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155231/05/1552310544_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_3f7378482346c8d5ebb9b0a6d0ff9be1.jpg
РИА Новости

В аэропорту Афин потерялся кот пассажирки, летевшей в Москву

20:37 29.11.2019 (обновлено: 20:43 29.11.2019)
3535
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ Театре Кошек Юрия Куклачёва
В Театре Кошек Юрия Куклачёва
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Кот пассажирки авиакомпании "Аэрофлот", летевшей из Афин в Москву, потерялся на территории греческого аэропорта до регистрации на рейс, животное вернут хозяйке, если смогут отыскать, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"По имеющейся у "Аэрофлота" информации, питомец сбежал на территории аэропорта города Афины еще до прохождения регистрации на рейс авиакомпании, в момент, когда хозяйка открыла переноску для того, чтобы его попоить", — сказали в пресс-службе.
В авиакомпании также сообщили, что пассажирка не отказалась от перелета. Она оставила контакты своего родственника сотруднику обслуживающей компании, работающей в аэропорту. В случае если ее питомец будет найден, его обязательно передадут представителю хозяйки.
"Аэрофлот" призывает пассажиров быть внимательными при перелете с животными и заранее ознакомиться с правилами перевозки. Строгое соблюдение правил – это залог комфортного и безопасного перелета как пассажира, так и его питомца", — добавили в пресс-службе.
Кот в чемодане
20 ноября, 23:47Туризм
В США нашелся кот, который пять лет путешествовал по стране
450744
ТуризмАэропортыТуризмтуристыавиакомпанииНовости - Туризм
Рекомендуем
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Врачи во время операции
В Татарстане врачи провели успешную трансплантацию сердца
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
В Таиланде погиб российский турист
Врач станции скорой медицинской помощи
В Гагре произошла перестрелка
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Владельцы малого бизнеса на конференции в Менло-Парке, Калифорния
Названы люди, которым достаются все деньги. Почему их не любят
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния