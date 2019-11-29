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РИА Новости

На встрече лидеров НАТО обсудят отношения альянса с Россией

19:37 29.11.2019 (обновлено: 19:48 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Тема отношений НАТО и России обязательно будет обсуждаться на встрече лидеров альянса в Лондоне, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Я полагаю, что отношения НАТО с Россией обязательно будут обсуждаться... Конечно, это будет высоким приоритетом на встрече лидеров", - сказал он.
По его словам, Россия будет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите.
"Угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас", - сказал чиновник.
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По его словам, ни одно из действий НАТО не имеет своей целью представить угрозу России. Даже четыре натовских группировки на восточном фланге альянса несопоставимы по численности с регулярной армией России в том же районе, заявил представитель американской администрации.
Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
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