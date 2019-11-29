На встрече лидеров НАТО обсудят отношения альянса с Россией

"Я полагаю, что отношения НАТО с Россией обязательно будут обсуждаться... Конечно, это будет высоким приоритетом на встрече лидеров", - сказал он.
По его словам, Россия будет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите.
"Угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас", - сказал чиновник.
По его словам, ни одно из действий НАТО не имеет своей целью представить угрозу России. Даже четыре натовских группировки на восточном фланге альянса несопоставимы по численности с регулярной армией России в том же районе, заявил представитель американской администрации.
Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.