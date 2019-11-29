Патриарха Кирилла пригласили в Эстонию

По словам Вийлма, патриарх Кирилл признал деятельность лютеранской церкви в истории и поблагодарил за поддержку общих ценностей. "Встреча с патриархом Кириллом прошла в теплой атмосфере и была ожидаема обеими сторонами", - добавил эстонский архиепископ.