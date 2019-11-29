Патриарха Кирилла пригласили в Эстонию

ТАЛЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийлма, находящийся в России с рабочим визитом, встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и пригласил его посетить Эстонию, сообщила в пятницу пресс-служба EELK.
"Архиепископ повторил ранее высказанное приглашение посетить Эстонию, которое патриарх с благодарностью принял", - говорится в сообщении.
По словам Вийлма, патриарх Кирилл признал деятельность лютеранской церкви в истории и поблагодарил за поддержку общих ценностей. "Встреча с патриархом Кириллом прошла в теплой атмосфере и была ожидаема обеими сторонами", - добавил эстонский архиепископ.
Как отмечает EELK, визит архиепископа Вийлма в Москву стал ответом на приезд патриарха Кирилла в Эстонию в 2013 году.