Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-29T19:33+0300
https://ria.ru/20191129/1561765117.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/47/1559814773_0:120:2856:1726_1036x0_80_0_0_b2b983ec08b0c5535c8f39782ed1c57f.jpg
РИА Новости

Патриарха Кирилла пригласили в Эстонию

19:33 29.11.2019
450
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ТАЛЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийлма, находящийся в России с рабочим визитом, встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и пригласил его посетить Эстонию, сообщила в пятницу пресс-служба EELK.
"Архиепископ повторил ранее высказанное приглашение посетить Эстонию, которое патриарх с благодарностью принял", - говорится в сообщении.
По словам Вийлма, патриарх Кирилл признал деятельность лютеранской церкви в истории и поблагодарил за поддержку общих ценностей. "Встреча с патриархом Кириллом прошла в теплой атмосфере и была ожидаема обеими сторонами", - добавил эстонский архиепископ.
Как отмечает EELK, визит архиепископа Вийлма в Москву стал ответом на приезд патриарха Кирилла в Эстонию в 2013 году.
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
20 ноября, 14:31Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал об этническом национализме в мировом православии
1524033
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЭстонияВ мире
Рекомендуем
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи "Мотор Сич"
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния