Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу сообщил подробности ЧП на Лондонском мосту.
Ранее полиция подтвердила, что там произошло нападение с ножом, есть раненые.
"Я могу подтвердить, что подозреваемый скончался на месте. На его теле было закреплен, мы полагаем, муляж взрывного устройства", - сказал Басу, выступая со специальным заявлением.
Он отметил, что его подразделение будет вести расследование, и пока говорить о мотивах рано, хотя инцидент рассматривается как связанный с терроризмом.