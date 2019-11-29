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РИА Новости

Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт

19:32 29.11.2019 (обновлено: 20:42 29.11.2019)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу сообщил подробности ЧП на Лондонском мосту.
Ранее полиция подтвердила, что там произошло нападение с ножом, есть раненые.
"Я могу подтвердить, что подозреваемый скончался на месте. На его теле было закреплен, мы полагаем, муляж взрывного устройства", - сказал Басу, выступая со специальным заявлением.
Он отметил, что его подразделение будет вести расследование, и пока говорить о мотивах рано, хотя инцидент рассматривается как связанный с терроризмом.
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