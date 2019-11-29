Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу сообщил подробности Глава контртеррористического подразделения полицииНил Басу сообщил подробности ЧП на Лондонском мосту

Ранее полиция подтвердила, что там произошло нападение с ножом, есть раненые.

"Я могу подтвердить, что подозреваемый скончался на месте. На его теле было закреплен, мы полагаем, муляж взрывного устройства", - сказал Басу, выступая со специальным заявлением.