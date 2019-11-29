Россия поддержала усилия властей Палестины по проведению выборов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва поддерживает усилия властей Палестины по проведению выборов на всех палестинских территориях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы поддерживаем усилия руководства Палестины с опорой на палестинские массы по проведению выборов на всех палестинских территориях", - заявил Вершинин на торжественном вечере, посвящённом Дню солидарности с палестинских народом.
26 ноября, 18:16Аббас назвал Россию одним из главных друзей Палестины
Он отметил, что, как и в прошлые годы, Россия стоит на стороне законных национальных чаяний палестинского народа. "Мы поддерживаем усилия по восстановлению палестинского единства на политической платформе ООП (организация освобождения Палестины - ред.)", - сказал замглавы МИД РФ.
"Мы поощряем увеличение числа российских туристов и паломников, посещающих Палестину и расположенные на Палестинских территориях святые места христианства", - подчеркнул он.
Вершинин добавил, что сейчас активно идут работы по реконструкции исторического и религиозного центра города Вифлеема на выделенные Россией средства. "К февралю следующего года эти работы должны быть завершены", - отметил он.
Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявил, что выборы в законодательное собрание ПА пройдут вне зависимости от позиции Израиля, как только будет получено согласие движения ХАМАС. Палестинский лидер отметил, что активные контакты с руководством движения исламского сопротивления (ХАМАС) уже ведутся.
24 ноября, 19:55Глава МИД Люксембурга предложил ЕС признать Палестину
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что движение ХАМАС согласилось на проведение выборов на палестинских территориях.
Сразу после парламентских выборов палестинские власти намерены провести президентские. По словам Аббаса, это необходимо сделать, так как он находится у власти уже 15 лет, несмотря на то, что срок президентских полномочий ограничен четырьмя годами.