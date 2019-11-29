Россия поддержала усилия властей Палестины по проведению выборов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва поддерживает усилия властей Москва поддерживает усилия властей Палестины по проведению выборов на всех палестинских территориях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

"Мы поддерживаем усилия руководства Палестины с опорой на палестинские массы по проведению выборов на всех палестинских территориях", - заявил Вершинин на торжественном вечере, посвящённом Дню солидарности с палестинских народом.

Он отметил, что, как и в прошлые годы, Россия стоит на стороне законных национальных чаяний палестинского народа. "Мы поддерживаем усилия по восстановлению палестинского единства на политической платформе ООП (организация освобождения Палестины - ред.)", - сказал замглавы МИД РФ.

"Мы поощряем увеличение числа российских туристов и паломников, посещающих Палестину и расположенные на Палестинских территориях святые места христианства", - подчеркнул он.

Вершинин добавил, что сейчас активно идут работы по реконструкции исторического и религиозного центра города Вифлеема на выделенные Россией средства. "К февралю следующего года эти работы должны быть завершены", - отметил он.

Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявил, что выборы в законодательное собрание ПА пройдут вне зависимости от позиции Израиля, как только будет получено согласие движения ХАМАС. Палестинский лидер отметил, что активные контакты с руководством движения исламского сопротивления (ХАМАС) уже ведутся.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее заявил, что движение ХАМАС согласилось на проведение выборов на палестинских территориях.