Елочные базары откроют в 408 точках в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новогоднюю елку можно будет купить на 408 праздничных базарах. Об этом сообщил телеканал Новогоднюю елку можно будет купить на 408 праздничных базарах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Многие из них откроются уже 15 декабря.

На муниципальной и государственной территории расположатся 215 базаров, а 193 точки организуют на частных площадках – в ТЦ, ТК, магазинах.

В основном елочные базары развернутся в городских округах Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Щелково.

Местные жители найдут что выбрать из широкого ассортимента хвойных. На площадках выложат отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Каширы, Серпухова, а также из Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской и Тамбовской областей. Кроме того, на базарах будут продавать ель норвежскую, сосну канадскую, пихту фрайзера, ель американскую голубую и хвойные деревья из Дании.

Помимо елок можно будет купить лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, украшения для новогоднего дерева, игрушки, подставки для елок, подарочную упаковку.

Средняя цена за один погонный метр отечественной ели – 600 рублей, импортной – около двух тысяч рублей. За еловую веточку в среднем придется отдать 100 рублей, а за букет из веточек сибирской пихты – 300.

"Мы стремимся к тому, чтобы все елочные базары региона были оформлены в едином стиле", – отметил Посаженников.