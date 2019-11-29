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РИА Новости

Елочные базары откроют в 408 точках в Подмосковье

19:24 29.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПродажа новогодних елок на одном из елочных базаров
Продажа новогодних елок на одном из елочных базаров
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новогоднюю елку можно будет купить на 408 праздничных базарах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.
Многие из них откроются уже 15 декабря.
На муниципальной и государственной территории расположатся 215 базаров, а 193 точки организуют на частных площадках – в ТЦ, ТК, магазинах.
В основном елочные базары развернутся в городских округах Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Щелково.
Местные жители найдут что выбрать из широкого ассортимента хвойных. На площадках выложат отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Каширы, Серпухова, а также из Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской и Тамбовской областей. Кроме того, на базарах будут продавать ель норвежскую, сосну канадскую, пихту фрайзера, ель американскую голубую и хвойные деревья из Дании.
Помимо елок можно будет купить лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, украшения для новогоднего дерева, игрушки, подставки для елок, подарочную упаковку.
Средняя цена за один погонный метр отечественной ели – 600 рублей, импортной – около двух тысяч рублей. За еловую веточку в среднем придется отдать 100 рублей, а за букет из веточек сибирской пихты – 300.
"Мы стремимся к тому, чтобы все елочные базары региона были оформлены в едином стиле", – отметил Посаженников.
Торговые точки украшают в красно-белом стиле "Зима в Подмосковье".
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Новости ПодмосковьяВладимир ПосаженниковМосковская область
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