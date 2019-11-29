Минздрав запустит программу модернизации первичного звена в 2020 году

УФА, 29 ноя – РИА Новости. Минздрав РФ совместно с регионами намерен в июле 2020 года запустить программу модернизации системы первичного звена, в ходе которой намерены изменить медицинскую инфраструктуру, построить или отремонтировать больницы, оснастить необходимым оборудованием и продумать проездные пути к поликлиникам для удобства людей, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она напомнила, что ранее глава государства Владимир Путин дал поручение Минздраву со всеми регионами отработать региональную программу модернизации первичного звена.
"Как бы мы не формировали функциональные процессы, но если инфраструктура была создана 70 лет назад после войны, больницы состоят из 10 разрозненных зданий, нет нормальной вентиляции, нельзя развернуть нормальную реанимацию без угрозы инфекции и т.д. Поэтому было поручено до 1 июля разработать региональную программу модернизации", - сказала журналистам Скворцова, отметив, что "для этого надо полностью пересмотреть карты территориального планирования инфраструктуры, в зависимости от каждого населенного пункта и численности жителей, прогнозов изменения численности как минимум до 2024 года чтобы, чтобы не создавать избыточную инфраструктуру".
"С 1 июля 2020 года начинаем реализацию программ модернизации первичного звена. Регионы должны определить перечни объектов тех районных больниц, поликлиник, которые подлежат сносу и новым строительствам, тех которые можно реконструировать, отремонтировать и дооснастить. Параллельно пересмотреть все подъездные пути, чтобы удобно было добираться до медучреждения, пересмотреть маршруты общественного транспорта. Для районных больниц мы планируем закупать удобные машины-шаттлы на 2-16 человек, которые позволили ли бы из удаленных населенных пунктов довозить население до больниц", - рассказала журналистам министр.