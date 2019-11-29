Минздрав запустит программу модернизации первичного звена в 2020 году

"Как бы мы не формировали функциональные процессы, но если инфраструктура была создана 70 лет назад после войны, больницы состоят из 10 разрозненных зданий, нет нормальной вентиляции, нельзя развернуть нормальную реанимацию без угрозы инфекции и т.д. Поэтому было поручено до 1 июля разработать региональную программу модернизации", - сказала журналистам Скворцова, отметив, что "для этого надо полностью пересмотреть карты территориального планирования инфраструктуры, в зависимости от каждого населенного пункта и численности жителей, прогнозов изменения численности как минимум до 2024 года чтобы, чтобы не создавать избыточную инфраструктуру".