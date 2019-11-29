Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

"Согласно нашей конституции, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области. Это закреплено с 2014 года, и ничего не поменялось. Почему это не противоречит "Минску-2": в законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области. Закон абсолютно логичен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования", - пояснил Пушилин.