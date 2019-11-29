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РИА Новости

Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

19:16 29.11.2019 (обновлено: 19:30 29.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее парламент ДНР принял закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области.
"Я попросил бы не искать тайных смыслов. Это просто планомерная законотворческая деятельность. До этого момента закон о границе был урегулирован указом главы (республики). Сейчас же появились определенные пробелы в работе таможенной, пограничной службы. Поэтому для того чтобы все было урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Я бы не сказал, что это новый закон или говорит о чем-то новом", - сказал Пушилин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Согласно нашей конституции, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области. Это закреплено с 2014 года, и ничего не поменялось. Почему это не противоречит "Минску-2": в законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области. Закон абсолютно логичен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования", - пояснил Пушилин.
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