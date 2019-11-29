В Волгоградской области собрали около 4,4 тонн зерна в 2019 году

Отмечается, что урожай овощей прогнозируется на уровне более одного миллиона тонн, кукурузы - около 1,2 миллиона тонн. По информации администрации региона, за последние пять лет в АПК области реализовано более 600 инвестиционных проектов на общую сумму 22 миллиарда рублей, еще 360 - на сумму 46 миллиардов рублей - находится на стадии реализации.