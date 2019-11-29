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РИА Новости

В Волгоградской области собрали около 4,4 тонн зерна в 2019 году

19:11 29.11.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Губернатор Волгоградской области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Около 4,4 миллиона тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области в 2019 году, планируется, что урожай овощей составит более одного миллиона тонн, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Волгоградская область в полном объеме выполнила поставленные президентом и правительством России задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Собран хороший урожай зерновых - 4,4 миллиона тонн (в 2018 году урожай составил 3,6 миллиона тонн - ред.). Показатели по овощам, подсолнечнику, кукурузе планируем получить лучшими за всю историю области", - цитирует ведомство слова губернатора Андрея Бочарова на встрече с аграриями региона, где были подведены итоги сельскохозяйственного года.
Отмечается, что урожай овощей прогнозируется на уровне более одного миллиона тонн, кукурузы - около 1,2 миллиона тонн. По информации администрации региона, за последние пять лет в АПК области реализовано более 600 инвестиционных проектов на общую сумму 22 миллиарда рублей, еще 360 - на сумму 46 миллиардов рублей - находится на стадии реализации.
"Такие серьезные результаты обеспечены благодаря системной господдержке, которая составила в этом году порядка пяти миллиардов рублей, а всего с 2014 года - уже более 27 миллиардов", - цитирует ведомство Бочарова.
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Андрей БочаровВолгоградВолгоградская областьРоссияЭкономика
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