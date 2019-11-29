В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России

АМСТЕРДАМ, 29 ноя - РИА новости. Наблюдатели от Наблюдатели от России Малайзии и любых других стран могут участвовать в судебном заседании по крушению малайзийского Боинга MH17 , которое запланировано на 9 марта 2020 года, они должны сами сообщить об этом суду, заявила РИА новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.

"Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своём желании присутствовать на слушаниях. В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это заседание (9 марта по MH17). Так что окружной суд Гааги не приглашает людей, они сами к нам обращаются", - объяснила Бунк.

"Да, они могут, и от любой другой страны тоже", - утончила она в ответ на вопрос, будут ли представители от России и Малайзии присутствовать на суде по MH17, который пройдёт 9 марта.

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.