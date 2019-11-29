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РИА Новости

В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России

19:07 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
АМСТЕРДАМ, 29 ноя - РИА новости. Наблюдатели от России, Малайзии и любых других стран могут участвовать в судебном заседании по крушению малайзийского Боинга MH17, которое запланировано на 9 марта 2020 года, они должны сами сообщить об этом суду, заявила РИА новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.
"Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своём желании присутствовать на слушаниях. В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это заседание (9 марта по MH17). Так что окружной суд Гааги не приглашает людей, они сами к нам обращаются", - объяснила Бунк.
"Да, они могут, и от любой другой страны тоже", - утончила она в ответ на вопрос, будут ли представители от России и Малайзии присутствовать на суде по MH17, который пройдёт 9 марта.
Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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MH17. РасследованиеМалайзияНидерландыРоссияВ мире
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