В Тольятти семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в пятницу в 16.26 (15.26 мск). На перекрестке улиц Кунеевской и Диагональной в Комсомольском районе города столкнулись маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль.

В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

"В результате ДТП пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка 2016 года рождения), госпитализированы в ГБУ "Тольяттинская городская клиническая больница №2", - говорится в сообщении.