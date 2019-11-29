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РИА Новости

Путин поддержал создание списка коренных народов по месту жительства

18:56 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность формировать список коренных малочисленных народов по месту их жительства, а не по их национальности.
В ходе заседания совета при президенте РФ по межнациональным отношениям внимание президента обратили на законопроект, который предполагает формирование списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Документом, в частности, устанавливается, что для получения дополнительных преференций от государства, к примеру, на доступ к охотничьим ресурсам и ловле рыбы, необходимо обязательное указание своей национальности, что противоречит конституции.
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"Смысл принятия такой нормы заключается в том, чтобы защитить интересы коренных малочисленных народов, и речь идет о защите их традиционных промыслов, прежде всего от промышленной добычи со стороны тех коммерческих структур, которые к малочисленным народам никакого отношения не имеют, обкрадывают только людей, которые там живут", - отреагировал Путин.
Он предположил, что авторы законопроекта исходили из того, что человек, который занимается традиционными промыслами, добровольно будет относить себя к той или иной этнической группе. Путин подчеркнул, что вразрез с конституцией ничего не должно приниматься.
"Можно подумать, чтобы вообще от этого уйти - это просто мысли вслух - и распространить эту норму на тех, кто постоянно проживает в том или ином поселке. Не очень важно, наверное - ханты, манси или, извините, украинец проживает или русский - если он там постоянно с семьей живет и занимается добычей рыбы или еще чем-то. Надо подумать.. не спеша просто взвесить все эти обстоятельства", - сказал президент.
Он указал на то, что проект прошел лишь первое чтение.
"Спокойненько надо разобраться, так, чтобы не были ущемлены чьи либо интересы, но в то же время безусловно нужно перекрыть дорогу тем, кто пользуется именами коренных малочисленных народов и просто зарабатывает на этом, мешая то же самое делать тем людям, которые живут там традиционно и постоянно", - отметил Путин.
"Пусть подумают... Я готов к этому сам вернуться еще", - добавил он.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единого перечня коренных малочисленных народов РФ. Предполагается, что включение в этот реестр позволит избежать злоупотреблений в сфере господдержки.
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