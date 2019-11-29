Путин поддержал создание списка коренных народов по месту жительства

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность формировать список коренных малочисленных народов по месту их жительства, а не по их национальности.

В ходе заседания совета при президенте РФ по межнациональным отношениям внимание президента обратили на законопроект, который предполагает формирование списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Документом, в частности, устанавливается, что для получения дополнительных преференций от государства, к примеру, на доступ к охотничьим ресурсам и ловле рыбы, необходимо обязательное указание своей национальности, что противоречит конституции.

"Смысл принятия такой нормы заключается в том, чтобы защитить интересы коренных малочисленных народов, и речь идет о защите их традиционных промыслов, прежде всего от промышленной добычи со стороны тех коммерческих структур, которые к малочисленным народам никакого отношения не имеют, обкрадывают только людей, которые там живут", - отреагировал Путин.

Он предположил, что авторы законопроекта исходили из того, что человек, который занимается традиционными промыслами, добровольно будет относить себя к той или иной этнической группе. Путин подчеркнул, что вразрез с конституцией ничего не должно приниматься.

"Можно подумать, чтобы вообще от этого уйти - это просто мысли вслух - и распространить эту норму на тех, кто постоянно проживает в том или ином поселке. Не очень важно, наверное - ханты, манси или, извините, украинец проживает или русский - если он там постоянно с семьей живет и занимается добычей рыбы или еще чем-то. Надо подумать.. не спеша просто взвесить все эти обстоятельства", - сказал президент.

Он указал на то, что проект прошел лишь первое чтение.

"Спокойненько надо разобраться, так, чтобы не были ущемлены чьи либо интересы, но в то же время безусловно нужно перекрыть дорогу тем, кто пользуется именами коренных малочисленных народов и просто зарабатывает на этом, мешая то же самое делать тем людям, которые живут там традиционно и постоянно", - отметил Путин.

"Пусть подумают... Я готов к этому сам вернуться еще", - добавил он.